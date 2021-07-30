Bodrum'da sağlıklı etkinlik

Doppelherz Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte cemiyetin önde gelen isimleri ile değerli eczacılar Adile Özdağ, Saadet Akcan Şahin, Sema Uysal Zeybek, Cem Ayhan ve Ayşenur Dilmen Bodrum Galia ' da bir araya geldiler. Etkinlikte sağlıklı ve dengeli yaşam ile birlikte ‘Sağlığımızı ve Bağışıklık Sistemimizi Destekleyen Takviyeler’ konuşuldu. Gecede katılımcılara soru cevap ve bilgilendirme konuşmaları yapan eczacılar; ''Sağlıklı olmanın yolu dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, düzenli uyku saatlerine sahip olmak ve hücre yenileyen, onaran, metabolizmayı güçlendiren takviyeleri doğru kullanmak gibi yaşam kalitesini koruyan ve sürdüren bir yaşam tarzını benimsemekten geçiyor. Aynı zamanda vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri kullanmak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Özel etkinliğe katılanlar arasında Aylin Yılmaz, Kardelen Acar, Nergis Pekuysal gibi isimler vardı.

Onur AYDIN