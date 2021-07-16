Bodrum'da kültürel sohbet...

Kültürel Dönüşümler Derneği Bodrum'da kültürel aktivite olarak sosyolog yazar Shahzadeh İgual'ın "Türkiye ile İran arasındaki kültür bağı" konulu sohbet ve kokteyl düzenledi. Yalıkavak'ta bu yıl hizmete giren Farrys Boutique Hotel'de düzenlenen sohbette önce K.D. Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu hoşgeldin konuşması yaptı. İranlı yazar Shahzadeh İgual ise İran ve Türk kültürünün arasında tarih boyunca süregelen alışverişi anlattı. Yazar kaleme aldığı romanlarda iki lisanı birbirine bağlayan üslûbundan da söz etti. 30 yıldır yaşadığı Türkiye'de etkilendiği şairlerden bahseden İranlı yazar, konuşmasının finalini Nâzım Hikmet'in önemini vurgulayarak ve tüm romanlarında "Neden Nâzım var" sorusunu yanıtlayarak yaptı. Yazar 3 romanı "Tahran'nın Kırmızı Sirenleri", Roll Royce'u Taramışlar Baba", "İsfahan'ın Gözyaşları" nda yazdığı İran savaş izlenimlerini anlattı. Sohbete katılan kültürseverler dinledikleri hikayelerden çok etkilenerek romanlarını İgual'e imzalattı.

Hakan YAĞCI