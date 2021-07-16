Önce nikah, sonra düğün

Geçtiğimiz yıl aile arasında kıydıkları nikahla dünya evine giren ancak pandemi yasakları nedeniyle düğün daveti gerçekleştiremeyen Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mermer ile mimar eşi Merve Akarsu çifti erteledikleri düğün törenlerini Eylül ayında Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirecek. Önceki gün Akmerkez’de düğün alışverişi yaparken görüntülenen çift, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pandemi yasakları nedeniyle erteledikleri düğünlerini Eylül ayında Çırağan Sarayı’nda gerçekleştireceklerini belirten çift, iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin de yer alacağı 1000 kişilik bir düğün daveti düzenleyeceklerini belirtti. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Merve Akarsu Mermer; “geçen yıl evlendik ama pandemi nedeniyle düğün törenimizi gerçekleştiremedik. Allah nasip ederse Eylül ayında Çırağan Sarayı’nda dostlarımızı ağırlayacağız. Düğün telaşı başladı hazırlıklara şimdiden başladık.” diye konuştu.

Ferit TUĞLUK