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Bodrum'da doğal lansman

Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe
Bodrum'da doğal lansman

Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum ZAI’de gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı. Puduhepa ve Kız Kardeşleri ailesine yeni katılan bebek, Türk kadın botanikçi, bitki toplayıcısı ve eczacı olarak görev yapmış, Türk florasına katkıları ile tanınan, Türk bilim tarihinin önemli ismi Asuman Baytop, Tuvana Büyükçınar’ın tasarımı ile hayat buluyor. Asuman Baytop bebeğin, daha parlak bir gelecek hayali ile aydınlatmaya çalışılan tüm çocuklar için ilham olması amaçlanıyor. Projenin geliri TOÇEV aracılığıyla kızların eğitimine destek olarak geri dönüyor. Bez bebekleri biçen, diken, dolduran, işleyen kadınlara, evlerinde istihdam sağlayan projenin büyümesi, herkesin ekonomiye katkıda bulunmasına aracı olurken, Yves Rocher Vakfı, Renan Tan Tavukçuoğlu’nun değerli projesini desteklemekten mutluluk duyuyor. Bodrum’daki keyifli davet, ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’ proje kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu, Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker, TOÇEV İcra Kurulu Üyesi Eda Çetin önderliğinde gerçekleşirken birçok ünlü isim de davete katıldı.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri Yves Rocher Vakfı

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