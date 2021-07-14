Güzelleştiren etkinlik...

Medikal Estetik Hekimi ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Ünal; Nişantaşı’da açtığı yeni kliniğini şık bir davet ile tanıttı. Ayşe Azizoğlu Halkla İlişkiler ile birlikte konuklarını ağırlayan Dr. Abdullah Ünal, ameliyatsız cilt gençleştirme, medikal estetik işlemleri ve güzellik alanındaki son trendler hakkında konuklarına bilgiler verdi. Medikal estetik uygulamaları, saç ekimi ve saç tedavileri, bağışıklık sistemini güçlendiren Ozon ve Glutatyon tedavilerinin yapıldığı klinikte pandemi sonrası konuklar keyifli bir gün geçirdi. Davetin ardından konuklar cilt analizlerini yaptırarak tüm dünyada tercih edilen yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi aldı.

Ferit TUĞLUK