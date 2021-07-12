Cennet Koyu'nda rüya davet

Maviyle yeşilin eşsiz buluşma noktası Bodrum Cennet Koyu, bu yazın en popüler destinasyonlarından biri. Türkiye’nin bu nefes kesen koyunda kapılarını açmaya hazırlanan Akana Cennet Koyu, açılış öncesi rüya gibi bir davete ev sahipliği yaptı. Ünlü danışmanlardan Çetin Kımız ve Gözdem Kımız’ın Cennet Koyu’nda gerçekleşen düğün davetine, iş dünyası, medya ve cemiyet hayatının en üst düzey isimleri katıldı. Türkiye’nin en çok sevilen gruplarından Yol Project’in sahne aldığı gecede konuklar, DJ Mert Levent’in performansı ve nefes kesen manzara eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Rüya tadında gerçekleşen davette Çetin Kımız’ın nikah şahitliğini Gökalp Çak ve Dağlarca Çağlar yaptı. Gözdem Kımız’ın şahitleri ise Arzu Karataş, Ekin Çağlar ve Irmak Çağlar oldu. Bodrum'un en büyük şirketlerinden Çağdaş Holding’in imzasını taşıyan Akana Cennet Koyu’nda düzenlenen etkinlikte iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimleri yer aldı.