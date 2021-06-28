Magazin Hattı

İstanbul'da özel açılış

Kutlamaların ve sınırsız eğlencenin ilk akla gelen adresi Nomads İstanbul yenisi mekanını Taksim'deki etkinlikle açtı.

28 Haziran 2021 Pazartesi
İstanbul'da özel açılış

Yatırımı ve inşaatı Tuna Şirketler Topluluğu tarafından tamamlanan Sofitel İstanbul Taksim’in roof katında İstanbul eğlence hayatının önemli adreslerinden biri olan Nomads, misafirlerini ağırlamaya başlıyor. İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Ece Kıral, Burcu Şendir, Emel Yıldırım gibi tanınmış simaların katılımıyla gerçekleşen açılış gecesinde Fas ve Lübnan kökenli meze ve yemeklerle ziyafet gibi bir gece yaşandı. Perküsyon sanatçısı ve DJ’in özel şovu geceye katılanlardan büyük alkış aldı.

Hakan YAĞCI

istanbul Taksim

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