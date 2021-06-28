Gülman'ın bakım günü

Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerini en aza indirmek için cildine sık sık bakımlar yaptıran cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Aysun Kaya'nın sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezini ziyaret etti. Bodrum'da detoks tatilinden dönen Gülman, bronzlaşmasa da güneşin cildine verdiği zararları en aza indirmek için bir bakım yaptırdı. Öte yandan uzun süredir görüşemediği arkadaşı Aysun Kaya ile hasret gideren Gülman, tekrar bir araya gelmek üzere sözleşti. Cilt bakımı sonrası hatıra fotoğrafı çektiren ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştı.