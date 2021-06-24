Magazin Hattı

Evliliğe ilk adım

Türkiye’nin en köklü ve saygın kuruluşlarından biri olan Altınbaş Holding’in veliahtlarından olan Batuhan Altınbaş ile ödüllü yazar ve gazeteci Elif Pisacane’nin kızı Ece Kask evliliğe ilk adımı attı.

24 Haziran 2021 Perşembe
Evliliğe ilk adım

Türkiye’nin lider kurumlarının başına gelen Altınbaş Holding’ in veliahtı Batuhan Altınbaş, yazar ve gazeteci Elif Pisacane’nin kızı Ece Kask ile nişanlandı. 22 Haziran Salı günü Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleşen organizasyon Antep’in usullerine uygun bir şekilde tamamlandı. Cemiyet hayatından isimlerinde yer aldığı tören, sosyal medya da büyük ses getirdi. Davetliler ise yerli ve yabancı müzikler eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Gaziantepli olan ailenin adet ve usullerine göre gerçekleşen kız isteme töreninde gelini, damat tarafından Ali Altınbaş, İmam ve Hüseyin Altınbaş istedi. İsteme, yüzük kesme ve nişan töreni ile gerçekleşen davette yabancı davetlilere özel çeviri de yapıldı.

Batuhan Altınbaş Ece Kask Elif Pisacane Altınbaş Holding

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Magazin Hattı Evliliğe ilk adım

Türkiye’nin en köklü ve saygın kuruluşlarından biri olan Altınbaş Holding’in veliahtlarından olan Batuhan Altınbaş ile ödüllü yazar ve gazeteci Elif Pisacane’nin kızı Ece Kask evliliğe ilk adımı attı.

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