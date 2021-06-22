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Mutluluğa Evet!

İş insanı Polat Sadunoğlu ve Esra Bozarslan önceki gün dünyaevine girdi.

22 Haziran 2021 Salı
Mutluluğa Evet!

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı yardımcısı olan Mehmet Zeki Sadunoğlu'nun oğlu Sadunoğlu İnşaat ve Turizm'in sahibi Polat Sadunoğlu ve Yeşilçam yıldızı Ahmet Tarık Tekçe'nin torunu Esra Bozarslan önceki gün Swiss Hotel The Bosphorus'ta dünya evine girdiler. Damadın nikah şahitleri Ali Yerlikaya, Yusuf Eldem; gelinin şahitleri Emel Yıldırım, Begüm Eldem oldu. Geçtiğimiz yaz ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikilinin düğününe sosyete ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Pandemi sonrası sosyete ve iş dünyasının ilk katıldığı düğünlerden biri olmaması sebebiyle katılım yüksekti. Beşiktaş Evlendirme Dairesi Müdürünün kıydığı nikahta mutlu çift konukların önünde "Evet" dedi. İkili balayı için geçtiğimiz günlerde ziyaretlerin açıldığı Yunanistan'a gitmeyi planıyorlar.

Hakan YAĞCI

Polat Sadunoğlu Esra Bozarslan

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