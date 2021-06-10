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Çocukların geleceğine sanatla dokunuş

Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Akçay, Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar! projesiyle, resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını anlamlı bir amaç için bir araya getirdi.

10 Haziran 2021 Perşembe
Çocukların geleceğine sanatla dokunuş

Reklamcı ve sunucu Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Akçay; sanat ile eğitimi kucaklaştıran Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar! projesiyle, 3 ‘dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını anlamlı bir amaç için bir araya getirdi. Projenin ilk ayağında sanatçıların eserlerinden; Anneler Günü ve Bayram Tebrik sertikaları tasarlandı. İsme özel oluşturulabilen bu dijital kutlama sertikaları, projeye katkı sağlamak üzere Türk Eğitim Derneği’nin online platrormunda satışa sunuldu. Projenin ikinci ayağı” İLK NEFES “sergisi ise Galatasaray’ın tarihi binası, Mısır Apartmanının teras katında bulunan 360 İstanbul’da pandemi kuralları uygulanarak cemiyet hayatından sanat ve yardım severlerin buluştuğu açılış davetiyle start aldı. Küratörlüğünü Işık Gençoğlu’nun yaptığı” İlk Nefes/ First Breath” adlı sergi 9-16 Haziran tarihleri arasında 360 İstanbul’da ziyaret edilebilecek. 3 ‘dan fazla resim,heykel ve fotoraf sanatçısının ev sahipliği yapacağı sergide eserler çocuklar yararına satışa sunulacak.

Ferit TUĞLUK

Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar sanat resim, heykel Banu Sağnak Erten Bahar Akçay

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