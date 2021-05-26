'Doğaya dönüş' sergisi

Doğal yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez “Doğaya Dönüş” adıyla Galeri İdil sanatseverlerle buluştu. Başarılı Ressamlar Fisun Kapucuoglu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan, dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar “Doğaya Dönüş” sergisiyle sanatseverlerle buluştu. 24 eserden oluşan sergi konukların büyük beğenisini kazanırken davete katılan iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri böylesine özel bir sergiyi hazırladıkları için Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ı tebrik etti. Eserlerle ilgili olarak başarılı ressam Fisun Kapucuoğlu “Her mevsimi geldiğinde yere düşen yaprakların yok olmasına izin vermiyoruz, onları sanatla birleştirerek adeta yeniden hayat veriyoruz. Böylece sürdürülebilir doğa, sürdürülebilir sanat anlayışını hayata geçirmiş oluyoruz. Bir diğer önemli husus da Türkiye’de ve dünyada yapraklarla yaptığımız bu çalışmayı gerçekleştiren kimse yok. O nedenle de aslında Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik.” dedi. İş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı sergi davetinde konuklar sınırlı sayıda olan ve büyük bir emekle oluşturulan eserleri satın alabilmek için adeta yarıştı.

Onur AYDIN