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‘Kültürel Mirasımızı Nasıl Koruruz’

Öncülüğü Kültürel Emanetler olan EPOS7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında ‘Kültürel Mirasımızı Nasıl Koruruz’ başlıklıklı zirve gerçekleştirdi.

18 Mayıs 2021 Salı
‘Kültürel Mirasımızı Nasıl Koruruz’

Epos 7 Derneğinin kurumsallaşma sürecinde oluşturulan Çalışma Komiteleri ile birlikte bünyesine aldığı nitelikli genç gönüllüler ilk projelerini gerçekleştirdi. Toplumsal bilincin güçlenmesi amacıyla düzenlenen ‘’Kültürel Mirasımızı Nasıl Koruruz’’ konulu zirveye Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Sanat tarihçisi, küratör; Prof. Dr ESRA ALİÇAVUŞOĞLU, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı, Küratör, Sanat Yazarı Prof. Dr. MARCUS GRAF, Yiyecek-İçecek Danışmanı, Eğitimci Osman SERİM, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı Kültür, anonim edebiyat, mizah, geleneksel tiyatro ve İstanbul folkloru üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız halkbilim uzmanı Prof. Dr. ABDULKADİR EMEKSİZ ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Sanat Tarihçisi Dr. Mehmet Çağlayan Özkurt konuşmacı olarak katıldı. EPOS 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı’nın açılış konuşması ile başlayan YouTube üzerinden canlı yayınlanan ve toplam 588 kişinin izlediği zirvenin moderatörlüğünü genç gönüllüler üstlendi.


EPOS 7 Arzu Sabancı Kültürel Mirasımızı Nasıl Koruruz

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