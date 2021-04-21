Anne ve çocuklar için özel proje

Annelerin çocukları için modayı ve trendleri yakından takip ettiği online satış sitesi bebektemoda.com, Türkiye’de ve global ölçekte yaşanan; pandemi, çevre kirlenmesi, küresel ısınma gibi önemli olayların etkisiyle değişime uğrayan kültürel, sanatsal ve sosyal değişiklikleri izleyerek bu değişikliklerin yakın gelecekte özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Kültürel Dönüşüm Derneği ile anlamlı bir projeye imza atıyor. 10-31 Nisan tarihleri arasında siteden yapılacak alışveriş tutarının yüzde 50’sini Zafer Kozanoğlu’nun temellerini attığı ve başkanlığını üstlendiği, Mayıs ayında kurulacak Kültürel Dönüşüm Derneği’ne bağışlayacak. Dünyaca ünlü ressam Renan Kaleli’nin tasarladığı anne-çocuk t-shirtleri de kampanya kapsamında siteden satışa sunulacak.