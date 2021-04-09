Magazin Hattı

Ertürk'ten yeni tasarımlar

Emre Ertürk yeni koleksiyonunu, annesi Serpil Güzey’in anısına, Dalya Hanımın Yalısının bahçesinde tanıtıldı.

09 Nisan 2021 Cuma
Ertürk'ten yeni tasarımlar

İş insanı Dalya Sulaimann, başarı kervanına Emre Ertürk tasarım çantalarını ekledi. Hollywood filmlerine de konu olmayı başaran Emre Ertürk NewYork ENY çantalar, markanın kurucularından olan Serpil Güzey’in vefatının ardından, artık aile dostu Dalya Sulaimann ve Emre Ertürk’ün iş birliğinde hayat buluyor. Emre Ertürk çantalarının, yeni koleksiyonu, Emre Ertürk’ün Annesi Serpil Güzey’in anısına, Dalya Hanımın Yalısının bahçesinde tanıtıldı. Pandemi dolayısıyla, mesafe ve maske kurallarına uyularak organize edilen çok özel tanıtıma, moda severler, gruplar halinde yoğun ilgi gösterdi. Dalya Sulaimann’ın Yalısında gerçekleşen, koleksiyon tanıtımının ilk etkinliğe sanat ve iş dünyasının sevilen isimleri katıldı. Süleyman Kosif, Işık Durak gibi daha birçok ünlü isim çantaları çok beğendiklerini dile getirdiler.

Emre Ertürk Serpil Güzey Dalya Sulaimann

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