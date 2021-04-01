Magazin Hattı

Topuz'dan yeni kitap

Burcu Keçeci Topuz'un yeni romanı Nişantaşı Roma Bebek Biri Kadın Üçü Erkek okurseverlerin beğenisine sunuldu.

01 Nisan 2021 Perşembe
Topuz'dan yeni kitap

Yıllar yılı en büyük hayalimi gerçekleştirdim diyen ve ilk kitabını pandemi döneminde yazdığı içinde şiirleri ve küçük hikayeleri olan ‘Bende & Bizde Yok Deme ‘Uyanış’ı geçen yıl basıp tüm gelirini Down Sendromlu Çocuklara bağışlamıştı Burcu Keçeci Topuz. Arayı fazla soğutmayan yazar, bu kez hayal gücünü kullanarak yazdığı Nişantaşı Roma Bebek Biri Kadın Üçü Erkek romanı ile gündeme geldi. Dijital dünyanın yanı sıra kitapçılarda yerini alan kitap bu aralar bayağı sükse yapıyor.Yıl sonuna doğru, üçüncü kitabını çıkarmaya hazırlanan Burcu Keçeci Topuz, ilk torunu Lila’ya ithafen yazdığı fütürüstik bir masal ile çocuklara farklı bir katma değer sağlayacak.

Hakan YAĞCI

Nişantaşı Roma Bebek Biri Kadın Üçü Erkek Burcu Keçeci Topuz

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