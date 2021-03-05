Magazin Hattı

Kadın girişimcilere destek!

Dünyaca ünlü güzellik markası, KAGİDER iş birliği ile başlattığı Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’na 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

05 Mart 2021 Cuma
Kadın girişimcilere destek!

“Güzelliğin Sınır Tanımayan Gücü” sloganıyla kadınların içlerindeki güce odaklanan Sephora, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve kadın girişimcilerin iş hayatındaki varlıklarını aktif bir şekilde sürdürmesine olanak sağladığı Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nın ikinci dönemini hayata geçirdi. Kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesini destekleyen programın yeni dönemi, manken Tülin Şahin’in moderatörlüğünde; KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Sephora Türkiye Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ayça Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen özel bir etkinlikle açıklandı. Programın ilk döneminin sonunda belirlenen 5 kadın girişimci arasında bulunan; İrem Atay, Melis Doğantan, Deren Öztürk Mataracı, Sinem Kapar Şahindere ve Simge Kamacı etkinlikte konuşmacı olarak yerlerini aldı. Global ölçekli program çatısı altında yürütülen iş birliğinin, ilk dönemindeki programı kapsamında yapılan 200’ün üzerindeki başvurunun ardından seçilen 30 kadın girişimci, 3 gün süren özel bir eğitim kampını deneyimleme fırsatı oldu. Bu eğitim serüveninde alanında uzmanlar tarafından; kurumsallaşma, markalaşma, e- ticaret, dış ticaret yaklaşımları, insan kaynakları, finans, teşvikler, liderlik ve yönetsel becerilerini de geliştirmeye yönelik önemli konu başlıkları işlendi. Kozmetik sektöründe trendlere yön veren ve güzelliğin kapsayıcılığına ve çeşitliliğine odaklanan marka, KAGİDER iş birliğinin yeni döneminde de kadınları destekleyen sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini belirterek, projenin sürdürülebilir olmasına dikkat çekti.


Kadın girişimcilere destek! KAGİDER

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