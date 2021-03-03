Magazin Hattı

Pandemide ekonomiye katkı!

Şebnem Akman Balta, pandeminin sektörlerine ve ekonomiye olan etkisini anlattı.

03 Mart 2021 Çarşamba
Pandemide ekonomiye katkı!

Sanitas SPA kurucu ortak ve iş güvenliği uzmanı Phd. Şebnem Akman Balta, SPA & Wellness sektörünün, pandemide ülke ekonomisine sağlayabileceği katkıyı anlattı. Sektöre olan olumlu katkıları paylaşan Akman, “Özellikle hamam bakımı, şu an ülkemize gelen tüm yabancı misafirlerin deneyimlemeyi çok istediği bir hizmet. Ülkemize dolar ve euro girişi, otellerin para kazanması ve zarar etmemesi için SPA alanlarının açılması çok önemli. Saunaların 72 derece sıcaklığında, zaten virüs yaşamıyor” dedi.

Hakan YAĞCI

Pandemide ekonomiye katkı!

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