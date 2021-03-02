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'Karyalılar' sergisi

Özkan Elagöz’ün “Karyalılar” isimli sergisi Karaköy’de sanat severlerin beğenisine sunuldu.

02 Mart 2021 Salı
'Karyalılar' sergisi

Özkan Elagöz’ün “Karyalılar” isimli sergisi artgalerim Karaköy’de sanat severlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Özlem Alıcı’nın üstlendiği sergiye sanat severler büyük ilgi gösterdi. Özkan Elagöz, eserlerini, dokusal çatlak adını verdiği ve kendi tarafından geliştirilen bir teknik ile yapıyor. Sanatçı M.Ö. 2000’lerde Muğla- Milas- Bodrum Yarım adasının bilinen en eski sakinlerinden olan Karyalıların en önemli özeliklerinden biri olan bitkilerle tedavi diye adlandırılan Fitoterapiden esinleniyor. Fitoterapide kullanılan reçeteleri sanat eserlerimle anlatmak oldukça keyifli ve bir o kadar da mutluluk verici. Bitkiler ile doğal tedaviye dönüşün her geçen gün arttığı dünyamızda Koca Karya İlaçlarına olan ilgi ve alakanın daha da aranır hale gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, bu yüzden ürettiğim bu eserlerimi Karyalılara ithaf ediyorum dedi. Sergiyi Süleyman Kosif ve Ahmet, Lara Bayer gibi sanatsever isimler ziyaret etti.

Hakan YAĞCI

Karyalılar sergisi

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