Magazin Hattı

Kerem annesinin izinde

Binicilik sporuyla ilgilenen Aslı Sipahi, yeniden yarışlara girmek için hazırlıklara başladı.

05 Şubat 2021 Cuma
Kerem annesinin izinde

Küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonaları bulunan Aslı Sipahi, yeniden yarışlara girmek için hazırlıklara başladı. Atı “Levito” ile Beykoz’daki bir çiftlikte antrenman yapan Sipahi’nin en büyük destekçisi ise oğlu Kerem Öztürk. Oğluna da at sevgisini aşılayan Aslı Sipahi, onun da iyi bir binici olması için eğitimlere başlamış. Profesyonel sporcu olmak için eğitim alan Kerem Öztürk’ün hayali, annesi gibi milli binici olup, Türkiye’yi şampiyonalarda temsil etmek.

Hakan YAĞCI

Kerem annesinin izinde

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