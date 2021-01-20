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Pekineller'e Liyat Nişanı!

Uluslararası sanatçılarımız Güher-Süher Pekinel’e, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Sayın Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier’ın imzası ile Liyakat Nişanı takdim edildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba
Pekineller'e Liyat Nişanı!

Almanya Federal Cumhuriyeti, müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile alanında sıra dışı kişiliklere 1951 yılından bu yana nadiren verilen “Bundesverdienstkreuz” ödülü ülkemizin dünyaca ünlü piyanistleri Güher-Süher Pekinel’e verildi. Federal Almanya Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier tarafından ikiz kardeşler Güher & Süher Pekinel’e tevdi edilen Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı kendilerine, Sayın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht tarafından 18 .01.2021 tari-hinde, Covid - 19 Kısıtlamaları nedeni ile Almanya‘da yapılamadığı için İstanbul Alman Başkonso-losluğu’nda gerçekleşen tören ve ödül seremonisi ile, Covid-19 düzenlemeleri doğrultusunda, sınırlı sayıda davetli eşliğinde takdim edildi. Başkonsolos Regenbrecht yaptığı açılış konuşmasında, Pekinel-ler’in uluslararası çapta kendilerini kanıtlamış sanatçılar olmakla beraber, kurdukları 3 müzik eğitimi sisteminin önemini de vurguladı. Toplumsal faaliyetlerle her iki topluma yönelik olumlu katkılarda bulunarak, uzun yıllardır Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler oluşturduklarını belirtti.

Güher-Süher Pekinel Frank - Walter Steinmeier

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