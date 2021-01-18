Mutfakta iddialı!

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, karantina sürecini oğlu Kerem Öztürk ile mutfağa girerek değerlendiriyor. Oğluyla birlikte yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Sipahi, geçtiğimiz günlerde Kerem’le birlikte poğaça pişirdi. Hamuru oğluyla birlikte yoğururken çocuk gibi eğlenen Aslı Sipahi, sonrasında poğaçaların fotoğrafını da paylaşarak mutfakta da sporda olduğu gibi başarılı olduğunu kanıtladı. Sipahi, 1995-2000 yılları arasında Binicilik Milli Takımı’nda yer almış ve 3 kez Türkiye, 1 kez de Balkan Şampiyonu olmuştu.