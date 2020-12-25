Yeni tasarımlarını tanıttı

Uzun yıllar Gizia'da baş tasarımcılık yaptıktan sonra kendi markasını çıkaran Erkan Demiroğlu, Cihangir’de yeni showroom’unun kapılarını açtı. Birçok ünlü ve güzel kadını giydiren tasarımcı Erkan Demiroğlu, 2021 Kış Koleksiyonun da yine mistik bir hikayeden yola çıktı. Ünlü modacı, Kaz Dağlarının ölümsüzleşen ‘Sarıkız Efsanesi’nden ilham alarak hazırladığı yeni koleksiyonunda mevsimi ifade eden romantizmin etkisiyle mor, kırmızı, bordo gibi dramatik renkler, güçlü̈ tasarımlarda yaşayan floral desenlerle buluşuyor. Kaz kanatlarından stilize ederek tasarladığı altın rengi, üç boyutlu pul payet işçilikleri zengin kompozisyonlar oluşturuyor. Balıksırtı dokulu yün, kaşmir gibi sıcak materyallerin, ipek, viskon krep, lurex jakar gibi lüx kumaşlarla harmanlandığı ED Kış Koleksiyonu, zengin nakış detayları, volümlü uçuşan elbiseleri, ceket ve eteklerin volanlı, asimetrik görünümleri ile etnik-modern, silüetler sunuyor.