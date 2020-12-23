Magazin Hattı

Özel mücevherlere danışmanlık!

Ece Şirin'in Türk mücevher markası mağazayı ziyaret etmeye vakti olmayan müşterilerine “Özel Mücevher Danışmanlığı” hizmeti vermeye başladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba
Özel mücevherlere danışmanlık!

Madonna, Kate Winslet, Kate Moss, Beyonce, Rihanna ve Kylie Minogue tercih ettiği dünyanın ilk tılsımlı Ece Şirin'in Türk mücevher markası yeni koleksiyonu Star Light, dünyadaki 43 satış noktasıyla birlikte 7 butiğinin vitrinlerinde yerini aldı. Butiğinde yeni yılda dostlarını ağırlamaya devam eden marka, mağazayı ziyaret etmeye vakti olmayan müşterilerine “Özel Mücevher Danışmanlığı” hizmeti vermeye başladı. Parmağından çıkarmadığı tılsımlı Sirius yıldızı yüzüğü ile 2021 yılına girecek olan Madonna, “Gökyüzünün en parlak yıldızı, Cennet Kapısı, Cennet Çiçeği, Kozmik Kalp olarak adlandırılan Sirius, güçlü bir korunma ve şans tılsımı olmakla beraber mucizeler anahtarıdır, takan kişiyi ihtişama taşır." diyerek, herkese mucize dolu bir yıl diledi. Ece Şirin, ödüllü tasarımları ile dünya yıldızlarının mücevher seçimi olmaya devam ediyor. Şirin, "Kur'an-ı Kerim'de Şira adıyla geçen Sirius yıldızı gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Kalbimize yüksek manevi alemlerin ilhamını hediye eder, sezginizi güçlendirir. Öz cevherin ışıltısı Sirius yıldızı, mükemmel sağlık, denge, zindelik, akıl ve irade gücü ile mucizeleri hayatımıza yansıtır. Sağlıklı ve bereketli bir yıl olsun." dedi.

mücevher Ece Şirin Mücevher Danışmanlığı

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