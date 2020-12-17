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İstanbul standı 13 metropolde!

Opera Gallery, Contemporary İstanbul 2020 kapsamıyla ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Sanat dünyasının en önemli kuruluşlarından biri olan Opera Gallery, Contemporary İstanbul 2020 kapsamıyla ilk kez Türkiye’ye geliyor. Londra Bond Caddesi’ndeki merkezden direktör Federica Beretta yönetiminde tanınmış isimlerin eserleriyle CI’20 kapsamında olacak. Londra dışında, New York, Miami, Cenevre gibi dünya metropolleri olan 13 şehirde merkezi olan Opera Gallery bu merkezlerde Contemporary İstanbul sergisi için hazırladığı standı küresel izleyecisine gönderip İstanbul’daki Virtual fuarı lanse edecek. Manolo Valdes, Anthony James, Fernando Botero, Nick Gentry, Lita Cabellut, Sun-Hee Cho, Andy Denzler, Reza Derakshani, Teo Young-Deok, Julian Opie gibi tanınmış isimlerin 20.000-800.000 pound arasında değişen eserleri CI’20 içerisinde Opera Gallery’yi temsi edecek.

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Opera Gallery Contemporary İstanbul 2020
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