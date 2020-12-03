Yeni yaşa özel kutlama

Murat Mermer, mimar eşi Merve Akarsu’nun doğum gününü kutladı.

Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mermer, mimar eşi Merve Akarsu’nun doğum gününü sürpriziyle kutladı. Kutlama, önceki gün Murat Mermer’e ait Bebek’teki lüks yatta gerçekleşti. Eşiyle birlikte yeni yaş pastasını kesen Murat Mermer, eşi Merve Akarsu’ya 800 bin TL değerinde beştaş pırlanta yüzük hediye etti. Murat Mermer ve Merve Akarsu, Covid-19 salgını nedeniyle iki ay önce sessiz sedasız dünya evine girdi. Düğün yapamayan çift, pandemi sonrası tüm dostlarının katılacağı büyük bir düğün organizasyonu yapmayı planladıklarını söyledi.

Onur AYDIN