HT KULÜP
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Özal sporsuz kilo veriyor

Spor yapmaya vakit bulamadığı için sporsuz kilo verdiren bir makinaya giren Arzu Özal, “En başta duyunca inanamamıştım ama hakikaten kaslarım kuvvetlendi. Bu görüntü de anlaşılıyor” dedi.

Arzu Özal, EmSlim uygulamasının yorulmadan, zorlamadan ve yatarak kaslarını etkin şekilde çalıştığına dikkat çekerek “Uygulama yapılan bölgede 30 dakikalık bir işlem süresinde 20 bin mekik, squat yapmaya eş değer etki oluşturuyor. Bunu spor salonunda yapmam imkânsız” diye konuştu. EmSlim’e koronavirüs sonrası ilginin daha çok artığını belirten Daisy Poliklinik’in sahibi Songül Durur Zevzir ise şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle spor salonlarına gitmeye çekinen, evde spor yapma imkânı bulunmayan ya da spor yapmaya zaman ayıramayan müşterimiz tarafından EmSlim, sıkça tercih ediliyor. EmSlim, kasları efekte bir şekilde yüzde 100 çalışmasını sağlıyor. Egzersiz ve spor yaparak 30 dakika gibi kısa sürede bunu yapmak mümkün değil.”

Etiketler
Arzu Özal EmSlim
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