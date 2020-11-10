Nişantaşı'nda güzelleştiren açılış

Güzellik Sektörünün genç ve başarılı girişimcilerinden Neslim Güngen yeni şubesini Nişantaşı’nda açtı.

Neslim Güngen 22. Şubesini ünlü sanatçılar ve ünlü isimlerle açtı. Güzellik sektörünün genç ve başarılı girişimcilerinden Neslim Güngen, bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdü. 22. güzellik şubesini Nişantaşı’nda ünlü sanatçılar ve ünlü isimlerle açtı. Davete katılanlara güzellik ve bakım kürleri uygulandı. Neslim Güngen, sektör lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı. "Daha yolun başındayız, ancak yolun başında bile zirvenin tek sahibi olduk. Önümüzdeki dönemde kocaman ailem yeni şubelerimle daha da büyüyecek... Adımıza yakışır projelerle, Neslim Güngen imzasını her yerde, her ilde görmek tek hedefimiz" dedi.

Hakan YAĞCI