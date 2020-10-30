İlk kez görüntülendiler

Sosyetenin renkli simalarından Burcu Şendir bir süredir birlikte olduğu iş insanı Can Helvacıoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz yıllarda iş adamı Necmettin Karabacak'tan boşanan Burcu Şendir, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Can Helvacıoğlu ile ilk kez görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde boğazda yürüyüş yapan ikili, gazetecileri karşısında görünce bir anca panikledi. Hemen birbirlerinden ayrılan taze aşıklar, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Muhabirlerin yanına gelerek çekilmek istemediğini belirten Şendir, "Lütfen bizi görmeyin, ilk kez yürüyüşe çıktık ve size denk geldik" dedi. Can Helvacıoğlu ise, Bebek Kahve'de oturarak sevgilisinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra tekrar yan yana gelen ikili, görüntülenmekten kurtulamadı.

Onur AYDIN