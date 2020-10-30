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Tasarım ürünler sergilendi

ARTOPOL Galeri’de ‘’Collectors Weekend’’ etkinlikleri kapsamında bir markaya ait dünyaca ünlü tasarımcıların özel ürünleri sergilendi.

ARTOPOL Galeri’de ‘’Collectors Weekend’’ etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü tasarımcıların özel ürünleri sergilendi. 42 Maslak Artspace katında yer alan galeride, Gaye Çevikel ve ARTOPOL Galerinin kurucusu Pınar Türker Uygun’un ev sahipliği ile gerçekleşen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan isimler arasında Beste Yurttaş, Özlem Güsar gibi isimler yer alıyordu. ARTOPOL Galeri ve GAIA&GINO iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, kaçıran sanatseverler için 8 Kasım’a kadar uzatıldı. Arik Levy, Karim Rashid, Defne Koz, Sir David Adjaye gibi önemli isimlerin hazırladığı özel tasarımları bir arada görmek için son gün 8 kasım olarak belirlendi.

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Tasarım ürünler sergilendi
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