HT KULÜP
Arama

Havalimanı yenilendi, kış turizmi canlanacak

Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Berke Dikmen, Erzurum Havalimanı'nın yenilenmesiyle Palandöken'de kış sezonunun oldukça hareketli geçeceğini söyledi

Kış turizminin önemli destinasyonlarından Erzurum, yenilenen havalimanı pistiyle sisli ve olumsuz hava şartlarında dahi uçakların güvenle inişlerini sağlayarak hava yoluyla ulaşım problemini ortadan kaldırdı. Erzurum Havalimanı, CAT3 sistemiyle yapılarak İstanbul Havaalanı teknolojisiyle aynı standartlara ulaşan pisti sayesinde Palandöken'de yeni kayak sezonunda ulaşım sıkıntısı yaşamadan yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'de hem kar kalitesi hem de havalimanından dağa kolay şekilde ulaşımı bakımından tercih edilen tatil noktalarından Palandöken, yenilenen havalimanı pistiyle bu sezon hava muhalefetine takılmadan hizmet veriyor. Bu durumun turizm adına olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Berke Dikmen: "Erzurum'da uçakların pistte yaşadığı sorunlar havalimanındaki yenilenmeyle birlikte artık son buldu. Bu durum otellerdeki taleplere de olumlu etki etti. İnsanların Palandöken gibi eşsiz bir kış tatili rotasını tercih etmesinin önündeki en önemli engel de ortadan kalkmış oldu. Erzurum uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekerek olumlu ivme yakaladı." dedi.

Etiketler
Berke Dikmen Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Kış turizmi
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Sanatseverler sergide buluştu 15 Ekim 2020 Perşembe Devamını Oku
Davetler Eğlenceli buluşma... 13 Ekim 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Yeni sezona iki sergi... 09 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X