Genç tasarımcılar seçildi

Genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabilecekleri bir platform yaratarak “İyiliğin Mücevherleri” isimli bir tasarım yarışması düzenleyen markanın kazananları belli oldu.Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı mini davette genç tasarımcılar ödüllerini ünlü jüri üyelerinden aldı.

Kapalıçarşı'nın 500 yıllık geleneğinden doğan mücevher markası, modern ve yenilikçi yaklaşımını gençlerle yaptığı çalışmalarla da gözler önüne sermeye devam ediyor. “İyiliğin Mücevherleri” isimli bir tasarım yarışması düzenleyen ve gençleri Hakan Yıldırım, Ece Sükan, Kapalıçarşı’nın en büyük kuyum ustalarından Sebu Susmak, Belçim Bilgin, Doç. Dr. Berna Karaçalı gibi alanında başarılı işlere imza atmış ünlü jüri üyeleriyle bir araya getiren ünlü marka, Soho House’ta verdiği mini davetle kazananlara ödüllerini verdi. “Yang” bilezik tasarımıyla Onur Parlakkılıç’ın birinci, “Eye” küpe tasarımıyla Oya Cevizkaya’nın ikinci, “Crocus” yüzük tasarımıyla Berfu Şahintürk’ün üçüncü olduğu yarışma, gençlere para ödülünün yanı sıra dünyaya açılma fırsatı da sunuyor. Tasarımlarını dünya çapında sergileme fırsatı bulacak olan gençlerin tasarımları, marka tarafından üretilecek ve elde edilen gelir Covid-19 salgın hastalığı sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine yardım amacıyla sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak. Pandemi sürecinde her fırsatta sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına ulaşmayı hedefleyen yarışmanın ödül töreninde hayati önem taşıyan bu uyarılara gösterilen özen dikkatlerden kaçmadı.