Özel açılış...

Dünyaca ünlü Türk Bilim Adamı Veysel Berk, 20. şubesini Beşiktaş’da açtı. Açılışta iş ve cemiyet dünyasından bir çok isim yer aldı.

Veysel Berk, akademik hayatı başarılarla dolu bir bilim adamı. ABD’nin eski enerji bakanı aynı zamanda Nobel ödüllü Steven Chu ile kansere çözüm bulacak mikroskobu geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Kanser tedavisini bulan Türk olarak tarihe geçiyor. Çaycılığı profesörlüğe tercih eden Berk, “Türkiye en yakın rakibinden 3 kat daha fazla çay içen bir ülke. Türkiye’de hergün 250 milyon bardak çay içiliyor. Buradan yola çıkarak 15 dakikada çay demlenecek bir yer açmaya karar verdik.”dedi. Yeni nesil çaycı, yeni nesil mekan ve yeni nesil tatlar ile mekanını hizmete sunan Berk 20. Şubesini Beşiktaş’da açtı. 20.şubesinin açılışına iş ve cemiyet dünyasından Monik İpekel , Reyhan İpekel, Fahri Başkosol Selahattin Yılmaz, Funda Yılmaz gibi isimler biraraya geldi.