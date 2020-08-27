HT KULÜP
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Eskişehir'de sinema günleri başlıyor

Odunpazarı Modern Müze’nin ilgiyle takip edilen etkinlik programı, Goethe-Institut İstanbul iş birliğiyle Eylül ayı boyunca ‘Açık Havada OMM Sinema’ başlığı altında düzenlenecek film gösterimleriyle kaldığı yerden devam ediyor.

3-24 Eylül tarihleri arasında Perşembe günleri ücretsiz gerçekleşecek gösterimler, Yasemin Şamdereli’nin Willkommen'in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) filmiyle OMM’un terasında başlıyor. ‘Hayat’ teması altında bir araya gelen seçki, izleyicileri 1960’larda Almanya’ya işçi olarak giden Hüseyin’in hayatından Almanya'nın en katı ıslahevine; Kenya’nın küçük bir köyünden ekonomik sıkıntılar yaşayan Thomas’ın bir Türk göçmeniyle ilişkisine doğru yolculuğa çıkartarak farklı hayatların kapısını çalıyor.

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Odunpazarı Modern Müze Yasemin Şamdereli
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