Eskişehir'de sinema günleri başlıyor

3-24 Eylül tarihleri arasında Perşembe günleri ücretsiz gerçekleşecek gösterimler, Yasemin Şamdereli’nin Willkommen'in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) filmiyle OMM’un terasında başlıyor. ‘Hayat’ teması altında bir araya gelen seçki, izleyicileri 1960’larda Almanya’ya işçi olarak giden Hüseyin’in hayatından Almanya'nın en katı ıslahevine; Kenya’nın küçük bir köyünden ekonomik sıkıntılar yaşayan Thomas’ın bir Türk göçmeniyle ilişkisine doğru yolculuğa çıkartarak farklı hayatların kapısını çalıyor.