Bodrum'da iş ortakları buluştu...

Kutay Grup ve ABK Holding kurucu ortağı Murat K.Yıldırım ailesi ve yakın dostları ile geçtiğimiz gün Bodrum'da keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ünlü iş adamı Murat K. Yıldırım ve ailesi aynı zamanda yakın dostları olan şirket ortaklarını Bodrum Memedof Balık Restoranı'nda ağırladı. Eda & Murat K. Yıldırım ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe çiftin yakın dostları ve aynı zamanda iş ortakları olan Icrypex Ceo'su Ezgi İçer ve Icrypex Kurucu Ortağı Gökalp İçer, Goadf Design Factory Kurucu Ortak Ceo'su Ozan Tığılıoğlu ve Ceo Gaye Tığlıoğlu , Kutay Grup Hukuk Müşaviri Siray Köroğlu ve Kutay Grup Hazine Genel Müdürü Yardımcısı Metin Köroğlu, Kutay Grup kurucu ortağı Melih Yüksel ve eşi Mine Yüksel, tanınan tasarımcı Yöntem Sunar Uçkun ve Kutay Grup Kurucu ortağı ve Medya Grup Başkanı Gültekin Uçkun, Kutay Grup Otomotiv Grubu Başkanı Oğuz Özyavuzgil ve eşi ile Adus Otomotiv kurucu ortağı Adem Karnuçu katıldı. Keyifli anlara sahne olan akşam yemeğinde konuklar bol bol sohbet ederek, iş hayatının yorgunluğunu geride bıraktılar.