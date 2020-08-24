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'Pandemi döneminde doğaya döndük'

Dr. Dilek Avşar, plastik cerrah eşi Yakup Avşar'la keyifli bir söyleşiye imza attı

Pandemi sürecinde hepimize sevdiklerimizle olmanın, işimizi tutkuyla yapmanın, çok hareket edip, sağlıklı beslenmenin ve doğada olmanın önemini hatırlattı diyen plastik cerrah Yakup Avşar, eşi Dilek Avşar'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Güzel yaşam demek aslında doğal yaşamın kendisi demek... Olabildiği kadar sade, ne istediğini bilerek, hayatla barışık olmayı yaşam felsefemiz haline getirmek gerektiğinin altını çizen Avşar, ''Estetik yaşam, iyi yaşam demektir ve bunun estetik operasyon yaptırmakta değil, yaşam şartlarımızı en iyiye taşımakta saklı'' diye konuştu.

Etiketler
Dr. Dilek Avşar plastik cerrah eşi Yakup Avşar
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