Bodrum'da stres attılar

Salih Ünlü ve Sertan Tabur iş yoğunluğunun stresini atmak için hafta sonunu Bodrum’da geçirdiler.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da açılan lezzeti ve dekorasyonu ile ezberleri bozan ve gastronomi dünyasında yeni nesil restaurant olarak bambaşka sayfa açan, yeni bir soluk getiren Başkent Grup Restaurant İşlermeleri A.Ş.’nin yeni markası SARI Restaurant’ın kurucu ortaklarından Salih Ünlü ve Sertan Tabur iş yoğunluğunun stresini atmak için hafta sonunu Bodrum’da geçirdiler. İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri ile biraraya gelen Salih Ünlü ve Sertan Tabur yeni dönem hazırlıkları için de görüşmeler yaptılar. İş ve tatili bir arada yapan Ünlü ve Tabur yeni dönem için hazır olduklarını belirttiler.

Hakan YAĞCI