HT KULÜP
Arama

Bodrum'da stres attılar

Salih Ünlü ve Sertan Tabur iş yoğunluğunun stresini atmak için hafta sonunu Bodrum’da geçirdiler.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da açılan lezzeti ve dekorasyonu ile ezberleri bozan ve gastronomi dünyasında yeni nesil restaurant olarak bambaşka sayfa açan, yeni bir soluk getiren Başkent Grup Restaurant İşlermeleri A.Ş.’nin yeni markası SARI Restaurant’ın kurucu ortaklarından Salih Ünlü ve Sertan Tabur iş yoğunluğunun stresini atmak için hafta sonunu Bodrum’da geçirdiler. İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri ile biraraya gelen Salih Ünlü ve Sertan Tabur yeni dönem hazırlıkları için de görüşmeler yaptılar. İş ve tatili bir arada yapan Ünlü ve Tabur yeni dönem için hazır olduklarını belirttiler.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Salih Ünlü Sertan Tabur stres BODRUM tatil
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Bodrum'da sanat rüzgarı... 14 Ağustos 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler BİKAP Alışveriş Şenliği Bodrum'da... 13 Ağustos 2020 Perşembe Devamını Oku
Davetler Bodrum'da mini davet... 11 Ağustos 2020 Salı Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X