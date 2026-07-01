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Boğaz'da masalsı düğün...

Uğur Kodaz ve Fatmanur Katkat çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli törenle dünyaevine girdi.

Giriş: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 12:10 Güncelleme: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 12:10
Boğaz'da masalsı düğün...

Uğur Kodaz ve Fatmanur Katkat Hayatını Birleştirdi. Genç iş insanı Uğur Kodaz, iş, siyaset ve spor dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı görkemli bir düğün töreniyle hayatını Fatmanur Katkat ile birleştirdi. Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirilen bu özel gece, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kıydığı nikah töreniyle başladı. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Erden Timur, Mücahit Arslan ve Oktay Vural gibi önemli isimler üstlendi. Seçkin davetlilerin hazır bulunduğu törende tebrikleri kabul eden çiçeği burnunda çift, nikahın ardından ünlü sanatçı Serkan Kaya’nın şarkılarıyla konuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Programları nedeniyle düğüne katılamayan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da gönderdikleri telgraf mesajlarıyla genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Boğazda masalsı düğün...

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