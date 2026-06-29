Yeni koleksiyonunu tanıttı

Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu’dan yeni koleksiyon; İrisMücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu’nun yepyeni koleksiyonu İris, antik mitolojiden ilhamla, gökyüzünü yeryüzüne bağlayantanrıçanın zarafetini günümüze taşıyor. Renkleriyle konuşan bir tanrıçanınizindeki her bir parça, ışığı simgeliyor. Her taş mitolojik çağlardan süzülerek gelen bir mesajı gibi. Altının sıcaklığıyla çerçevelenmiş rengarenk ametist, sitrin, aquamarin, garnet, safir taşları kadınların içselgücünü zarafetini ve farklı ruh hallerini yansıtıyor. Koleksiyon, hayatınrenkli geçişlerini kutluyor. Koleksiyon neşe, doğallık, güç ve özgünlüğü temsilediyor.