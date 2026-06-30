New York'ta tanıtım

Longevity, rejeneratif tıp ve sağlık teknolojileri alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Rita Clinic, 27–28 Haziran tarihlerinde New York’ta düzenlenen Biohackers World Conference Expo 2026’ya katıldı. Rita Clinic Kurucu Ortaklarından Cansu Safi, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, hekimler ve sağlık inovasyonu liderlerini buluşturan etkinlikte; longevity, biyohacking, hücresel yenilenme ve kişiselleştirilmiş sağlık alanındaki en güncel gelişmeleri yakından takip etti.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Cansu Safi, “Sağlıklı ve uzun yaşam artık sağlık sektörünün en önemli gündemlerinden biri. Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bu vizyonu Rita Clinic’in hizmet anlayışına taşımayı ve hastalarımıza en güncel çözümleri sunmayı hedefliyoruz.” dedi.