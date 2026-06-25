Muse For All ve Mon Rêve, yaz sezonuna ilham veren özel bir davette bir araya geldi. İstinyePark'taki Muse For All mağazasında gerçekleştirilen "Yaza Özel Seçki" buluşmasında iki markanın müşterileri, dostları ve stil tutkunları sezonun öne çıkan parçalarını keşfetme fırsatı buldu. Muse For All kurucusu Yasemin Öğün ve Mon Rêve kurucusu Betina Demişulam'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette, modern yaz gardırobunu tamamlayan zamansız tasarımlar ve özenle küratörlüğü yapılan aksesuar seçkileri davetlilerle buluştu. Gün boyunca katılımcılara kişisel stil önerileri sunulurken, yaz sezonuna yönelik kombin alternatifleri ve seçili parçalar da yakından incelendi. Etkinliğe aralarında; Aysu Karabacak Erbeş, Buket Sarıbekir, Elif Yıldırım, Fulya Özkanca, Meltem Gora, Meltem Kazaz, Müge Tanrıverdi Şahinler, Nazlı Kayran, Neslihan Torun Kaya, Nilgün Dil, Özlem Avcıoğlu, Pınar Şeker, Sema Demiral, Seçil Özdemir, Selin Sürmeli Koçak, Serli Gazer, Tuvana Büyükçınar ve Zehra Işık'ın da bulunduğu moda, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.