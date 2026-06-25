Bebek'te zarif buluşma...

Boğaz’ın en özel buluşma noktalarından Numa Bebek zarif bir brunch davetiyle yaz mevsimine unutulmaz bir başlangıç yaptı. Burcu Aktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, İstanbul’un sanat, iş, moda ve cemiyet hayatından önde gelen isimlerini Numa Bebek’in kendine özgü atmosferinde bir araya getirdi. İstanbul’un dinamik ruhunu Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla buluşturan Numa Bebek, bu özel buluşmada misafirlerine sadece bir brunch deneyimi değil, şehrin ritmini hissettiren ayrıcalıklı bir yaşam tarzı sundu. Özenle hazırlanan lezzetler, zarif sofralar ve ince detaylarla kurgulanan davet, konuklardan büyük beğeni topladı. Modern çizgisi, sıcak atmosferi ve gastronomiye getirdiği özgün yorumuyla kısa sürede şehrin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Numa Bebek, bu özel organizasyonla misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydu. Samimi sohbetlerin, keyifli anların ve Boğaz’ın büyüleyici manzarasının eşlik ettiği brunch daveti, İstanbul sosyal hayatının dikkat çeken buluşmaları arasında yerini aldı. Numa Bebek’in yalnızca bir restoran değil, şehrin sosyal ve gastronomi yaşamına değer katan özel bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu özel davete katılanlar arasında; Simla Beyazıt, Gülay Kamaz, Ece Vahapoğlu, Ece Kıral, Elif Akyazıcı Girgin, Eylem Ekşioğlu, Burcu Şendir, Tuğce Peksayar, Oya Anlar Onat, Hülya Kalyoncu, Melda Aksı, Rabia Polat ve Arzu Gündoğdu gibi isimler vardı.