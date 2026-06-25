Gün dönümü ruhuna kutlama

The Artisan Hotel İstanbul - MGallery Collection, yazın gelişini simgeleyen ve yılın en uzun günlerini karşılayan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Davette; Nermin Bezmen, İdil-Bora Atakol, Şule Ağdere, İpek Onat, Pelin Şen, Korkut Denizeri ve Yelda İpekli yazın gelişini İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde kutladı. Müzik, lezzet ve gastronomiyi bir araya getiren gece, yaz gün dönümünün ilham veren atmosferini İstanbul’un eşsiz manzarasıyla buluşturdu. Davetliler, gün batımından geceye uzanan deneyim boyunca hem yaratıcı tatları keşfetme hem de yazın enerjisini paylaşma fırsatı buldu.Otelin Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına hâkim terasında gerçekleşen “The Solstice Spirit: Sip & Create” buluşması, cemiyet, iş ve sanat dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Bu özel buluşmaya; Nermin Bezmen, İrze Kalkavan Bilgin,Zeynep-Önay Bilgin, İdil-Bora Atakol, Şule Ağdere, İpek Onat, Lidya Öymen, Cem Cantaş,Melike Gebeş, Pelin Şen, Korkut Denizeri, İrem Ciner Börü, Dr. Berk Ercan Mühürdaroğlu ve Yelda İpekli gibi isimler katıldı.