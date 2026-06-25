Çekimler tamamlandı

Yapımcılığını Hamdi Bor ve Yıldız Bor'un yaptığı yönetmenliğini Semra Dündar'ın üstlendiği Genel Koordinatörlüğünü ise Selin Denizli’nin gerçekleştirdiği romantik komedi türünde ki Pembe Kelepçe

filminin çekimleri tamamlandı. 3 hafta süren filmin çekimleri Çeşme Ildır Muup Resort Otel'de yapıldı.

Oyuncular çekimlerin bitmesi ile birlikte soluğu Alaçatının gözde mekanlarından Ays Meyhane’de

aldılar. Yapımcılar ve oyuncular bir araya gelerek kutlama yemeği yiyerek güzel bir akşam yaşadılar.

Başrollerin Algı Eke, Cem Belevi, Demet Gül, İlay Erkök, Hakan Meriçler ve paylaştığı film sert mizacı

ve sıra dışı yöntemleri ile tanınan bir kadın polis ve kimliğini gizleyen karizmatik bir suçlunun

beklenmedik karşılaşmasını konu ediyor.