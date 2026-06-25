Magazin Hattı

Etiler’de kapılarını açtı

Güzellik ve medikal estetik sektörünün öncü isimlerinden Metin Akay, İstanbul’daki klinik ağını genişletmeye devam ediyor.

Giriş: 25 Haziran 2026 Perşembe 15:08 Güncelleme: 25 Haziran 2026 Perşembe 15:08
Etiler’de kapılarını açtı

Sağlık, medikal estetik ve bölgesel incelme alanında hayata geçirdiği yenilikçi yatırımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü iş insanı Metin Akay, şube zincirine bir yenisini daha ekledi. İstanbul’un kalbi Etiler’de kapılarını açan klinik, modern mimarisi ve son teknoloji uygulamalarıyla şimdiden cemiyet hayatından ünlü isimlerin uğrak noktası olmaya aday. Levent ve Vadistanbul’un ardından Etiler’de de yerini alan merkez lüks konforu bilimsel çözümlerle buluşturuyor. Açılışa katılanlar arasında Serap Sarı, Arzu Kunt gibi isimler yer aldı. Açılışa özel sürpriz ayrıcalıklar ve uzman kadrosuyla hizmet vermeye başlayan yeni merkez, Etiler’in elit çizgisine uygun, konforlu ve izole bir klinik deneyimi vadediyor.

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