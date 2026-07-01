Fas'ta nikah töreni

İş, girişimcilik ve sosyal yaşam dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Rengin Arzu ile Serhan Süzer, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı özel bir etkinlikle hayatlarını Fas’ın başkenti Rabat’ta birleştirdi. Çiftin evlilik yolculuğundaki ilk anlamlı adım, 7 Haziran’da Diyarbakır’da düzenlenen kız isteme ve nişan töreniyle atıldı. Aile büyüklerinin katılımıyla gerçekleşen törende geleneksel değerler ön plana çıkarken, iki aile arasındaki ilk bağ kuruldu. Serhan Süzer ve Rengin Arzu’nun resmi nikâhı ise 26 Haziran’da Fas’ın başkenti Rabat’ta kıyıldı. Tarihi ve kültürel atmosferiyle dikkat çeken Rabat’ta gerçekleşen nikâhı, Serhan Süzer’in Kanada’daki McGill University yıllarından arkadaşı, M. İlker

Kılıç kıydı. Türkiye’nin Fas Büyükelçiliği bahçesinde, aile fertleri ve yakın dostlarının şahitliğinde gerçekleşen tören, sade ve zarif detaylarıyla öne çıktı. Nikâh töreninin ardından çift, aileleri ve yakın dostlarını Marakeş’te ağırladı. Fas’ın kültürel dokusundan ilham alan zarif detaylarla hazırlanan gece, sıcak ve samimi atmosferiyle davetlilerden büyük beğeni topladı.