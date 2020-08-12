Mutluluğa evet dediler

Mimar Hakan Kıran’ın kızı Dilara Kıran ile Matra Motor’un üçüncü jenerasyon yöneticisi iş insanı Sinan Sevim, Kemer Golf and Country Club’da gerçekleştirilen şık bir davetle dünya evine girdi.

Kemer Golf and Country Club’da düzenlenen özel bir davetle hayatlarını birleştiren Dilara Kıran ve Sinan Sevim çifti aile arasında samimi bir tören gerçekleştirdi. Normal şartlar altında Esma Sultan Yalısı’nda görkemli bir davet ile dünya evine girmeyi planlayan çift, pandemi nedeniyle şık ve zarif bir kutlama yaptı. Çiftlerin yalnızca yakın aile fertlerinin eşlik ettiği törene yaklaşık 70 kişi katıldı. Pandemi sebebiyle “sağlık olsun” diyerek aile arasında mütevazi bir seremoni gerçekleştiren çift, katılamayanlar için ise bir instagram sayfası açarak nikah törenini canlı olarak yayınladı. Nikahın ardından düzenlenen kokteylde tebrikleri kabul eden çift, konuklarla bol bol fotoğraf çektirerek mutluluklarını paylaştılar.

Hakan YAĞCI