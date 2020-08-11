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Alışveriş ve gastronomi bir araya geldi

Ece Nukan, Nişantaşı’nda açtığı Mia Bazaar ile hem modanın ritmini tutuyor hem de gurme damak tadına hitap eden mutfağıyla mağazacılık anlayışına yeni bir boyut getiriyor.

Kurumsal hayatta yaptığı başarılı çalışmalar sonrasında Miami’ye yaptığı bir seyahatte aldığı ilham sonrasında uzun yıllardır kurduğu hayali için adım atan Ece Nukan, Nişantaşı’nda açtığı Mia Bazaar ile hem modanın ritmini tutuyor hem de gurme damak tadına hitap eden mutfağıyla mağazacılık anlayışına yeni bir boyut getiriyor. Her detayı ince düşünülmüş modern iç mimarisiyle girer girmez misafirlerini etkisi altına alan Mia Bazaar İstanbul, dünyanın en özel satış noktalarında yer alan tasarım markalarının özenle seçilmiş koleksiyonlarının satışa sunulduğu, servisinden lezzetine, tasarımından atmosferine kadar insanlara masalsı bir deneyim yaşatan cafenin birleşmesiyle oluşan konsept bir mağaza özelliğini taşıyor. Özel servis hizmetiyle birbirinden çarpıcı ithal tasarım markalar arasında alışveriş keyfini yaşatan Mia Bazaar, bir yandan da alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan özgün lezzetleriyle misafirlerine zengin bir mönü alternatifi sunuyor. Misafirlerine lüksü ve rahatlığı sunan mekânda bu sıcak yaz günlerinde her daim ferahlatacak, kafeinsiz ve şekersiz ananas karışımlı Tahiti Sunrise ile soğuk çaylarınızı yudumlarken sağlıklı ve hafif tatlıların da tadına bakabilirsiniz.

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Alışveriş ve gastronomi bir araya gelicek
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