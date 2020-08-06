Bayram misafirleri Katar’dan

A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş’un Bodrum'da misafirlerini ağırladı.

A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş’un Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Türkbükü’nde bulunan demirli lüks teknesinde bayram nedeniyle Katar’dan gelen misafirlerini ağırlayan işadamı, önce Maça Kızı adlı mekanda dostlarıyla yemek yedi. Daha sonra teknesine geçtiği sırada görüntülenen Akkuş’un misafirlerinin Katar’ın önemli iş insanlarından Hamad Abdulmohsin B.Khaled olduğu öğrenildi. Katarlı iş insanlarının tatilin yanı sıra Türkiye’ye yatırım içinde bazı görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Hakan YAĞCI