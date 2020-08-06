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Bodrum'da çifte kutlama

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Bodrum Türkbükü'nün ünlü balıkçısı Garo's Restaurant'ta cemiyet hayatının tanınmış simaları geldi.

Bodrum Türkbükü'nün ünlü balıkçısı Garo's Restaurant'ta önceki gün Kosta & Tuba ikilisi sahne aldı. Haftada bir gün Greek
gecesi düzenleyen Garo's Restaurant'a Gaya-Alpay Başaran, Nedim-Ela Binler, Jean Claude-Şale Kayuka, Ercan-Jale İşal, Fikret-Berna Özdemir gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları geldiler. Yunan ve Türk müziğini çok güzel harmanlayan Kosta & Tuba ikilisi misafirleri gece boyunca eğlendirdiler. Garo's Restaurant patronları Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu da misafirleriyle yakından ilgilendiler. Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde Jean Claude Kayuka ve Fikret
Özdemir doğum günlerini kutladılar. Fikret Özdemir eşi ve yakın dostları ile 40. yaş gününü kutlarken Jean Claude Kayuka da doğum gününü arkadaşları ile kutladı.

Hakan YAĞCI

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Bodrum Türkbükü Garos Restaurant
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